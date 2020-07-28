Коронавірус в Україні: 919 нових випадків, у Києві знову різкий стрибок

За добу 27 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 919 осіб, одужали 622 людини, але 13 хворих на коронавірус померли.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: Найбільше нових випадків зафіксовано за цю добу у Львівській області (147, напередодні було 120), Києві (110, напередодні було 70) та Івано-Франківській області (103, напередодні було 96).

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за останню добу було госпіталізовано 206 людей із коронавірусом.

Із 919 нових хворих – 61 дитина та 55 медпрацівників (за весь час пандемії захворіли 4 722 дитини та 8 435 медпрацівників).

27 липня в Україні зробили 26 126 тестів, із них 12 655 методом ПЛР і 13 471 методом ІФА.

Загалом за час пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 66 575 осіб, з них 36 744 одужали, а 1 629 хворих померли. Зараз хворіють 28 202 людини.