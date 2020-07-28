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Коронавирус в Украине: 919 новых случаев, в Киеве снова резкий скачок

Вторник, 28 июля 2020, 08:55

За сутки 27 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 919 человек, выздоровели 622 человека, но 13 больных с коронавирусом умерли.

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: Больше всего новых случаев зафиксировано за эти сутки во Львовской области (147, накануне было 120), Киеве (110, накануне было 70) и Ивано-Франковской области (103, накануне было 96).

Меньше новых случаев выявлено в: Ровенской (83), Одесской (71), Закарпатской (66), Черновицкой (58), Тернопольской (49), Харьковской (47), Киевской (42) областях.

При этом во Львовской области в понедельник зафиксировали аж 7 летальных случаев COVID-19, еще по одному – в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой и Черниговской областях.

 
УП

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 206 человек с коронавирусом.

Из 919 новых больных – 61 ребенок и 55 медработников (за все время пандемии заболели 4 722 ребенка и 8 435 медработников).

 
МОЗ

27 июля в Украине сделали 26 126 тестов, из них 12 655 методом ПЦР и 13 471 методом ИФА.

Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 66 575 человек, из них 36 744 выздоровели, а 1 629 больных умерли. Сейчас болеют 28 202 человека.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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