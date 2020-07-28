У Києві понад сотня нових хворих на COVID-19
За минулу добу у столиці зареєстрували 110 нових випадків захворювання на коронавірус, одна людина померла.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telеgram
Пряма мова: "Ще у 110 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 130 киян".
Деталі: Серед нових хворих: 45 жінок віком від 18 до 81 року, 59 чоловіків віком від 19 до 71 року, 2 дівчинки – 11 і 15 років та 4 хлопчики від 2 до 6 років.
9 людей госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (45), Оболонському, Дніпровському (по 14) та у Дарницькому (12) районах.
Загалом станом на 28 липня у столиці вже 7800 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 130 людей. Подолали хворобу 2830 мешканців Києва (з них 82 за минулу добу).
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 27 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 919 осіб, одужали 622 людини, але 13 хворих на коронавірус померли.
- Загалом за час пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 66 575 осіб, з них 36 744 одужали, а 1 629 хворих померли. Зараз хворіють 28 202 людини.