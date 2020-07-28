В Киеве более сотни новых больных COVID-19
За минувшие сутки в столице зарегистрировали 110 новых случаев заболевания коронавирусом, один человек умер.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telеgram
Прямая речь: "Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 130 киевлян".
Детали: Среди новых больных: 45 женщин в возрасте от 18 до 81 года, 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 года, 2 девочки – 11 и 15 лет и 4 мальчика от 2 до 6 лет.
9 человек госпитализированы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (45), Оболонском, Днепровском (по 14) и Дарницком (12) районах.
Всего по состоянию на 28 июля в столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 130 человек. Преодолели болезнь 2830 жителей Киева (из них 82 за минувшие сутки).
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Предыстория:
- За сутки 27 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 919 человек, выздоровели 622 человека, но 13 больных с коронавирусом умерли.
- Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 66 575 человек, из них 36 744 выздоровели, а 1 629 больных умерли. Сейчас болеют 28 202 человека.