Лукашенко говорит, что с протестующими "нянчиться, как в детском саду" не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя недавние акции протеста, заявил, что никому не позволено бить правоохранителей.

Источник: сайт президента Беларуси со ссылкой на заявление Лукашенко во время визита в войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Минске 28 июля

Детали: Лукашенко, поприветствовав военнослужащих, отметил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами.

Прямая речь: "Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду".

Детали: Речь идет об акциях протеста 14 июля в Минске и ряде городов Беларуси, когда люди вышли на улицы в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты.

Лишенный регистрации правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Минске по состоянию на утро 15 июля задержаны около 200 участников акций.

Также сообщалось, что около 30 человек задержаны в других городах Беларуси – Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах.

Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые выполняли свои профессиональные обязанности во время освещения уличных акций протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении организаторов и активных участников акций.

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