Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко говорит, что с протестующими "нянчиться, как в детском саду" не будет

Вторник, 28 июля 2020, 13:56
Фото TUT.BY

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя недавние акции протеста, заявил, что никому не позволено бить правоохранителей.

Источник: сайт президента Беларуси со ссылкой на заявление Лукашенко во время визита в войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Минске 28 июля

Детали: Лукашенко, поприветствовав военнослужащих, отметил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами.

Прямая речь: "Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду".

Детали: Речь идет об акциях протеста 14 июля в Минске и ряде городов Беларуси, когда люди вышли на улицы в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты.

Лишенный регистрации правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Минске по состоянию на утро 15 июля задержаны около 200 участников акций.

Также сообщалось, что около 30 человек задержаны в других городах Беларуси – Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах.

Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые выполняли свои профессиональные обязанности во время освещения уличных акций протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении организаторов и активных участников акций.

Предыстория:

  • 14 июля Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты.
  • Это спровоцировало протесты.
  • Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Украинская правда
Темы: БеларусьакцииЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСаакашвили предлагает вместо 764 судов оставить 200

Боевики второй день подряд нарушают режим "всеобъемлющей тишины"

Кучма покинул ТКГ по Донбассу

Зеленский дал "безвиз" китайским туристам

"Динамо" обнародовало переписку Суркиса с Луческу: "До встречи во вторник"

фотоНа базе отдыха Львовщины взорвалась машина: есть погибший

Все новости...
Беларусь
В Чехии судят белоруса по обвинению в терроризме на Донбассе
Оппонентка Лукашенко Тихановская все же ответила, чей Крым
Соперница Лукашенко увильнула от вопроса об аннексии Крыма
Последние новости
16:04
Великобритания выделит 2 миллиарда фунтов на "тысячи миль" велодорожек
16:00
На Луганщине произошел обвал в шахте: погиб горняк
15:45
В Украине не становится больше областей, где можно ослаблять карантин
15:39
Одесский припортовый заявляет о попытках срыва конкурса по отбору поставщика сырья
15:32
Синоптики объявили штормовое предупреждение
15:24
В Кропивницком повесился капитан ВСУ
15:21
Киевсовет разрешит бесплатно парковаться у себя во дворе в выходные
15:10
Вопрос курса по 30 из НБУ не обсуждается – Шмыгаль
14:52
На министра аграрной политики кандидата пока нет – Шмыгаль
14:49
СБУ: Утечка данных из Cloudflare не несет угрозы для государственных ресурсов
Все новости...