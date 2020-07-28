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Глава Луганской ОГА: У нас нельзя проводить выборы, поддерживаю соседей

Вторник, 28 июля 2020, 14:15
Глава Луганской ОГА: У нас нельзя проводить выборы, поддерживаю соседей

Руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай выступает против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

Источник: Гайдай на брифинге в Северодонецке, hromadske

Прямая речь: "Я считаю, что нельзя проводить выборы. Я поддерживаю в этом случае позицию соседей (Донецкой ОГА – ред.). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где именно не будет выборов, будут принимать уже депутаты".

Детали: Глава Луганской ОГА пообещал, что в ближайшее время примут решение в отношении руководителя военно-гражданской администрации в городе Счастье. Он был задержан при получении взятки, однако он продолжает работать.

По данным hromadske, ранее Донецкая ОГА выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые "находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований".

Справка: Согласно действующему законодательству, местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий, то есть 25 октября 2020 года. Они должны пройти одновременно на всей территории страны.

Избиратели будут выбирать представителей местных органов власти и городских глав.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыДонбассЛуганская областьместная власть
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