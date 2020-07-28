Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ: Витік даних із Cloudflare не несе загрози для державних ресурсів

Вівторок, 28 липня 2020, 14:49

Кіберфахівці Служби безпеки України не виявили ризиків для роботи електронних ресурсів органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури від витоку з бази даних "Cloudflare Inc".

Джерело: СБУ:

Деталі: Кіберфахівці Служби безпеки України перевірили ймовірність ризиків для роботи електронних ресурсів органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури внаслідок витоку бази даних клієнтів компанії "Cloudflare Inc".

Перевірка встановила, що загрози державним ресурсам немає.

Зокрема, виявлено, що ІР-адреси вебресурсів, які з’явилися в інтернеті, є узагальненою базою загальнодоступних даних. Тобто оприлюднені доменні імена з ІР-адресами доступні у мережі за допомогою стандартних запитів DNS. Загалом були опубліковані майже 2,6 млн таких записів.

Дослівно СБУ: "Оприлюднення загальнодоступних даних не несе додаткових ризиків для роботи вебресурсів, які обслуговує "Cloudflare", у тому числі для українських органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури".

Цьому передувало: Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО заявив про витік даних із сервісу Cloudflare, що нібито несе загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів.

Теми: СБУінтернет


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу

Зеленський дав "безвіз" китайським туристам

У "Динамо" оприлюднили листування Суркіса з Луческу: "До зустрічі у вівторок"

фотоНа базі відпочинку Львівщини вибухнула автівка: є загиблий

Майже 100 нардепів вимагають звільнити Степанова

Коронавірус в Україні: 919 нових випадків, у Києві знову різкий стрибок

Усі новини...
СБУ
На реконструкції аеропорту "Бориспіль" розікрали 37 млн – СБУ
СБУ викрила банду "Князя", яка тероризувала три області
ДБР затримало СБУшника, який торгував зброєю
Останні новини
14:52
На міністра аграрної політики кандидата поки немає – Шмигаль
14:49
СБУ: Витік даних із Cloudflare не несе загрози для державних ресурсів
14:48
Разумков підписав законопроєкт про зниження "зеленого" тарифу, наступний - президент
14:46
відеоСаакашвілі пропонує замість 764 судів залишити 200
14:42
Бойовики другий день поспіль порушують режим "всеосяжної тиші"
14:26
В Осло зносять колишню будівлю уряду з фресками Пікассо, де скоїв теракт Брейвік
14:15
Голова Луганської ОДА: В нас не можна проводити вибори, підтримую сусідів
14:08
Екологи стурбовані роботами на річці Прип’ять, які проводить Мінінфраструктури
13:57
мапаУ погоди флегматичні періоди: в Україну йдуть дощі  
13:56
Лукашенко каже, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде
Усі новини...