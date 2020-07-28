СБУ: Витік даних із Cloudflare не несе загрози для державних ресурсів

Кіберфахівці Служби безпеки України не виявили ризиків для роботи електронних ресурсів органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури від витоку з бази даних "Cloudflare Inc".

Джерело: СБУ:

Деталі: Кіберфахівці Служби безпеки України перевірили ймовірність ризиків для роботи електронних ресурсів органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури внаслідок витоку бази даних клієнтів компанії "Cloudflare Inc".

Перевірка встановила, що загрози державним ресурсам немає.

Зокрема, виявлено, що ІР-адреси вебресурсів, які з’явилися в інтернеті, є узагальненою базою загальнодоступних даних. Тобто оприлюднені доменні імена з ІР-адресами доступні у мережі за допомогою стандартних запитів DNS. Загалом були опубліковані майже 2,6 млн таких записів.

Дослівно СБУ: "Оприлюднення загальнодоступних даних не несе додаткових ризиків для роботи вебресурсів, які обслуговує "Cloudflare", у тому числі для українських органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури".

Цьому передувало: Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО заявив про витік даних із сервісу Cloudflare, що нібито несе загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів.