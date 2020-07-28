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СБУ: Утечка данных из Cloudflare не несет угрозы для государственных ресурсов

Вторник, 28 июля 2020, 14:49
СБУ: Утечка данных из Cloudflare не несет угрозы для государственных ресурсов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины не обнаружили рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры от утечки из базы данных "Cloudflare Inc".

Источник: СБУ:

Детали: Киберспецы Службы безопасности Украины проверили вероятность рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры в результате утечки базы данных клиентов компании "Cloudflare Inc".

Проверка установила, что угрозы государственным ресурсам нет.

В частности, обнаружено, что IP-адреса вебресурсов, которые появились в интернете, являются обобщенной базой общедоступных данных. То есть обнародованные доменные имена с IP-адресами доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS. Всего было опубликовано почти 2,6 млн тегов.

Дословно СБУ: "Обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы вебресурсов, которые обслуживает "Cloudflare", в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры".

Этому предшествовало: Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО заявил об утечке данных из сервиса Cloudflare, которая якобы несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

Темы: СБУинтернет
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