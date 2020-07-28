Можливий спільник "луцького терориста" вийшов під заставу

Харків'янин Дмитро Михайленко, який може бути спільником Максима Кривоша, що захопив 21 липня автобус із заручниками в Луцьку, вийшов з-під варти після внесення застави.

Джерело: адвокат Михайленка Андрій Костяний у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Заставу внесли, він вийшов".

Що було раніше: Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Дмитру Михайленку, призначивши заставу в сумі 175 тис. 760 грн.

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