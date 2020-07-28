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Можливий спільник "луцького терориста" вийшов під заставу

Вівторок, 28 липня 2020, 17:35

Харків'янин Дмитро Михайленко, який може бути спільником Максима Кривоша, що захопив 21 липня автобус із заручниками в Луцьку, вийшов з-під варти після внесення застави.

Джерело: адвокат Михайленка Андрій Костяний у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Заставу внесли, він вийшов".

Що було раніше: Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Дмитру Михайленку, призначивши заставу в сумі 175 тис. 760 грн.

Передісторія:

  • Михайленка затримали в ніч на 22 липня. У нього вдома знайшли зброю та боєприпаси (3 пістолети, 6 гранат, 67 патронів калібру 7.62, 33 патрона калібру 7.65, 122 патрона калібру 12/70, рушницю Cobalt). Частина з них була зареєстрована, частина - ні.
  • Михайленку оголошено про підозру за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) КК України.
  • Раніше, вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік, який назвався як "Максим Плохой" захопив рейсовий автобус приміського сполучення, при собі мав вибухівку і зброю. В автобусі перебували 13 осіб.
  • Поліція встановила особу правопорушника - Максим Кривош (1975 р.н), офіційно проживає в Дубні (Рівненська область), там знаходиться його сім'я. Уродженець сел. Гай, Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий і відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.
  • Кривоша суд заарештував на 2 місяці без права вносити заставу.

Теми: Луцьктероризмсуд
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