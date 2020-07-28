Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Можливий спільник "луцького терориста" вийшов під заставу

Вівторок, 28 липня 2020, 17:35

Харків'янин Дмитро Михайленко, який може бути спільником Максима Кривоша, що захопив 21 липня автобус із заручниками в Луцьку, вийшов з-під варти після внесення застави.

Джерело: адвокат Михайленка Андрій Костяний у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Заставу внесли, він вийшов".

Що було раніше: Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Дмитру Михайленку, призначивши заставу в сумі 175 тис. 760 грн.

Передісторія:

  • Михайленка затримали в ніч на 22 липня. У нього вдома знайшли зброю та боєприпаси (3 пістолети, 6 гранат, 67 патронів калібру 7.62, 33 патрона калібру 7.65, 122 патрона калібру 12/70, рушницю Cobalt). Частина з них була зареєстрована, частина - ні.
  • Михайленку оголошено про підозру за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) КК України.
  • Раніше, вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік, який назвався як "Максим Плохой" захопив рейсовий автобус приміського сполучення, при собі мав вибухівку і зброю. В автобусі перебували 13 осіб.
  • Поліція встановила особу правопорушника - Максим Кривош (1975 р.н), офіційно проживає в Дубні (Рівненська область), там знаходиться його сім'я. Уродженець сел. Гай, Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий і відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.
  • Кривоша суд заарештував на 2 місяці без права вносити заставу.

Теми: Луцьктероризмсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

таблицяУкраїна оновила список країн "червоної зони"

відеоСаакашвілі пропонує замість 764 судів залишити 200

Бойовики другий день поспіль порушують режим "всеосяжної тиші"

Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу

Зеленський дав "безвіз" китайським туристам

У "Динамо" оприлюднили листування Суркіса з Луческу: "До зустрічі у вівторок"

Усі новини...
Луцьк
Луцький терорист. Спасибі, що не "Чорне дзеркало"
Теракт у Луцьку: до чого можуть призвести дії президента Зеленського?
Суд взяв під варту можливого спільника "луцького терориста": призначено заставу
Останні новини
17:46
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 10,7 мільярдів
17:35
Можливий спільник "луцького терориста" вийшов під заставу
17:23
фотоУ Маріуполі невідомий з сокирою напав на синагогу
17:21
фото, відеоНа Одещині обстріляли авто: поліція проводить операцію "перехоплення"
17:10
В обласній лікарні Вінничини зафіксували спалах COVID-19
16:54
Курорти "почервоніли": МОЗ змінив правила повернення до України з кількох держав
16:52
МОЗ звинувачує Нацслужбу здоров'я у зриві виплат медикам "швидкої". НСЗУ це заперечує
16:39
На піку карантину приховане безробіття в Україні сягало 17% від робочої сили - дослідження
16:39
відеоЩе один росіянин попросив притулку в Україні
16:36
таблицяУкраїна оновила список країн "червоної зони"
Усі новини...