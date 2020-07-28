Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возможный сообщник "луцкого террориста" вышел под залог

Вторник, 28 июля 2020, 17:35

Харьковчанин Дмитрий Михайленко, который может быть сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке, вышел из-под стражи после внесения залога.

Источник: адвокат Михайленко Андрей Костяный агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Залог внесли, он вышел".

Что было ранее: Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Михайленко, назначив залог в сумме 175 тыс. 760 грн.

Темы: Луцктерроризмсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Луцк
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк
В Луцке спасатели достали руку ребенка из игрушки-ловушки
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: