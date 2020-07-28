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Возможный сообщник "луцкого террориста" вышел под залог

Вторник, 28 июля 2020, 17:35

Харьковчанин Дмитрий Михайленко, который может быть сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке, вышел из-под стражи после внесения залога.

Источник: адвокат Михайленко Андрей Костяный агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Залог внесли, он вышел".

Что было ранее: Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Михайленко, назначив залог в сумме 175 тыс. 760 грн.

Темы: Луцктерроризмсуд


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