Возможный сообщник "луцкого террориста" вышел под залог

Харьковчанин Дмитрий Михайленко, который может быть сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке, вышел из-под стражи после внесения залога.



Источник: адвокат Михайленко Андрей Костяный агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Залог внесли, он вышел".

Что было ранее: Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Михайленко, назначив залог в сумме 175 тыс. 760 грн.