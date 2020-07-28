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Аеропорт "Харків" починає працювати з електронними документами

Вівторок, 28 липня 2020, 19:13
Аеропорт Харків починає працювати з електронними документами

Міжнародний аеропорт "Харків" починає прийом електронних документів у мобільному додатку "Дія" з 29 липня.

Джерело: сторінка додатку в Twitter

Дослівно: "Показуйте ID-картку або закордонний біометричний паспорт на пункті контролю авіабезпеки для зчитування QR-коду. Стосується тільки внутрішніх рейсів".

Нагадаємо: Низка ЗМІ поширила неправдиву інформацію, що з 1 червня українці можуть подавати е-паспорт для виїзду за кордон при перетині кордону.

ДПСУ звертає увагу на те, що громадяни України не можуть використовувати електронний паспорт для перетинану державного кордону.

Українська правда
Теми: Харківаеропорт
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