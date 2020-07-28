Аэропорт "Харьков" начинает работать с электронными документами
Вторник, 28 июля 2020, 19:13
Международный аэропорт "Харьков" начинает прием электронных документов в мобильном приложении "Действие" завтрашнего дня.
Источник: страница приложения в Twitter
Дословно: "Показывайте ID-карту или заграничный биометрический паспорт на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. Касается только внутренних рейсов".
Напомним: Ряд СМИ распространил ложную информацию, что с 1 июня украинцы могут подавать е-паспорт для выезда за границу при пересечении границы.
ГНСУ обращает внимание на то, что граждане Украины не могут использовать электронный паспорт для пересечений государственной границы.
Украинская правда