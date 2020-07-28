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Аэропорт "Харьков" начинает работать с электронными документами

Вторник, 28 июля 2020, 19:13

Международный аэропорт "Харьков" начинает прием электронных документов в мобильном приложении "Действие" завтрашнего дня.

Источник: страница приложения в Twitter

Дословно: "Показывайте ID-карту или заграничный биометрический паспорт на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. Касается только внутренних рейсов".

Напомним: Ряд СМИ распространил ложную информацию, что с 1 июня украинцы могут подавать е-паспорт для выезда за границу при пересечении границы.

ГНСУ обращает внимание на то, что граждане Украины не могут использовать электронный паспорт для пересечений государственной границы.

Украинская правда
Темы: Харьковаэропорт


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