Окупанти заявили про десятки заражень COVID-19 в "адміністрації" Ялти
Вівторок, 28 липня 2020, 20:56
Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов каже, що кількість співробітників у підконтрольній Кремлю "адміністрації" Ялти з підтвердженим коронавірусів перевищило два десятка.
Джерело: підконтрольне окупаційній владі видання "Кримінформ"
Пряма мова Аксьонова: "У нас більше 20 осіб в ялтинській "адміністрації" з коронавірусом, усі на дистанційній роботі".
Деталі: Про перших заражених співробітниках окупаційного відомства стало відомо минулого тижня.
Нагадаємо: В травні Аксьонов запропонував заборонити на час карантину використовувати кондиціонери через коронавирус.