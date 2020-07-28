Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти заявили про десятки заражень COVID-19 в "адміністрації" Ялти

Вівторок, 28 липня 2020, 20:56
Окупанти заявили про десятки заражень COVID-19 в адміністрації Ялти

Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов каже, що кількість співробітників у підконтрольній Кремлю "адміністрації" Ялти з підтвердженим коронавірусів перевищило два десятка.

Джерело: підконтрольне окупаційній владі видання "Кримінформ"

Пряма мова Аксьонова: "У нас більше 20 осіб в ялтинській "адміністрації" з коронавірусом, усі на дистанційній роботі".

Деталі: Про перших заражених співробітниках окупаційного відомства стало відомо минулого тижня.

Нагадаємо: В травні Аксьонов запропонував заборонити на час карантину використовувати кондиціонери через коронавирус.

Теми: Кримокупаціякоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Крим
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: