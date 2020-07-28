Окупанти заявили про десятки заражень COVID-19 в "адміністрації" Ялти

Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов каже, що кількість співробітників у підконтрольній Кремлю "адміністрації" Ялти з підтвердженим коронавірусів перевищило два десятка.

Джерело: підконтрольне окупаційній владі видання "Кримінформ"

Пряма мова Аксьонова: "У нас більше 20 осіб в ялтинській "адміністрації" з коронавірусом, усі на дистанційній роботі".

Деталі: Про перших заражених співробітниках окупаційного відомства стало відомо минулого тижня.

Нагадаємо: В травні Аксьонов запропонував заборонити на час карантину використовувати кондиціонери через коронавирус.