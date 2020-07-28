Оккупанты заявили о десятках заражений COVID-19 в "администрации" Ялты
Вторник, 28 июля 2020, 20:56
Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов говорит, что количество сотрудников подконтрольной Кремлю "администрации" Ялты с подтвержденным коронавирусом превысило два десятка.
Источник: подконтрольное оккупационной власти издание "Крыминформ"
Прямая речь Аксенова: "У нас более 20 человек сегодня в ялтинской "администрации" с коронавирусом, все на дистанционной работе".
Детали: О первых заражениях сотрудников оккупационного ведомства стало известно на прошлой неделе.
Напомним: В мае Аксенов предложил запретить на время карантина использовать кондиционеры из-за коронавируса.