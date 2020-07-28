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Оккупанты заявили о десятках заражений COVID-19 в "администрации" Ялты

Вторник, 28 июля 2020, 20:56

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов говорит, что количество сотрудников подконтрольной Кремлю "администрации" Ялты с подтвержденным коронавирусом превысило два десятка.

Источник: подконтрольное оккупационной власти издание "Крыминформ"

Прямая речь Аксенова: "У нас более 20 человек сегодня в ялтинской "администрации" с коронавирусом, все на дистанционной работе".

Детали: О первых заражениях сотрудников оккупационного ведомства стало известно на прошлой неделе. 

Напомним: В мае Аксенов предложил запретить на время карантина использовать кондиционеры из-за коронавируса

Темы: Крымоккупациякоронавирускарантин


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