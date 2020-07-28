Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Кремлі відреагували на коронавірус у Лукашенка

Вівторок, 28 липня 2020, 23:04
ФОТО: "РИА НОВОСТИ"

У Кремлі повідомляють, що президент Росії Володимир Путін нічого не знав про коронавірус, який нібито переніс його колега з Білорусі Олександр Лукашенко.

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Деталі: За словами представника Кремля, в Росії не були проінформовані про те, що білоруський президент перехворів вірусом. Також він розповів про стан здоров'я самого Путіна.

Пряма мова Пєскова: "Не хвилюйтеся. У президента все нормально! Робочий графік триває".

Передісторія: 28 липня Лукашенко заявив, що безсимптомно на ногах переніс коронавірус.

30 червня відбулася зустріч Лукашенка і Путіна у Ржеві, де вони відкривали пам'ятник радянському солдату.

Теми: БілорусьЛукашенкокоронавірусепідеміяПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 липня: вихід Кучми з ТКГ, звільнення Степанова

Лукашенко заявив, що "на ногах" перехворів на коронавірус

таблицяУкраїна оновила список країн "червоної зони"

відеоСаакашвілі пропонує замість 764 судів залишити 200

Бойовики другий день поспіль порушують режим "всеосяжної тиші"

Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі затримали журналістів і поручителів за суперника Лукашенка
Лукашенко каже, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде
У Чехії судять білоруса за звинуваченням у тероризмі на Донбасі
Останні новини
23:04
У Кремлі відреагували на коронавірус у Лукашенка
22:45
Новини економіки: кандидати на голову УЗ, роботи на Прип'яті, доходи селебрітіз
22:28
В Україні до кінця тижня дощі, грози та місцями град
21:54
Секретар РНБО розповів про наступника Кучми у ТКГ
21:31
Новини 28 липня: вихід Кучми з ТКГ, звільнення Степанова
21:18
Через COVID-19 закрили сервісний центр податкової в Івано-Франківську
20:56
Окупанти заявили про десятки заражень COVID-19 в "адміністрації" Ялти
20:25
Коронавірус виявили у Лук'янівському СІЗО
20:19
Депутата Київради не каратимуть за підроблений диплом: сплив термін давності
19:50
Бразильці, боснійці та киргизи воюють на Донбасі з боку окупантів – ОГП
Усі новини...