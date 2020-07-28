У Кремлі відреагували на коронавірус у Лукашенка

У Кремлі повідомляють, що президент Росії Володимир Путін нічого не знав про коронавірус, який нібито переніс його колега з Білорусі Олександр Лукашенко.

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Деталі: За словами представника Кремля, в Росії не були проінформовані про те, що білоруський президент перехворів вірусом. Також він розповів про стан здоров'я самого Путіна.

Пряма мова Пєскова: "Не хвилюйтеся. У президента все нормально! Робочий графік триває".

Передісторія: 28 липня Лукашенко заявив, що безсимптомно на ногах переніс коронавірус.

30 червня відбулася зустріч Лукашенка і Путіна у Ржеві, де вони відкривали пам'ятник радянському солдату.