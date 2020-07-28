Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі відреагували на коронавірус у Лукашенка

Вівторок, 28 липня 2020, 23:04
У Кремлі відреагували на коронавірус у Лукашенка
ФОТО: "РИА НОВОСТИ"

У Кремлі повідомляють, що президент Росії Володимир Путін нічого не знав про коронавірус, який нібито переніс його колега з Білорусі Олександр Лукашенко.

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Деталі: За словами представника Кремля, в Росії не були проінформовані про те, що білоруський президент перехворів вірусом. Також він розповів про стан здоров'я самого Путіна.

Пряма мова Пєскова: "Не хвилюйтеся. У президента все нормально! Робочий графік триває".

Передісторія: 28 липня Лукашенко заявив, що безсимптомно на ногах переніс коронавірус.

30 червня відбулася зустріч Лукашенка і Путіна у Ржеві, де вони відкривали пам'ятник радянському солдату.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенкокоронавірусепідеміяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Білорусь
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: