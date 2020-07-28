В Кремле отреагировали на коронавирус у Лукашенко

В Кремле сообщают, что президент России Владимир Путин ничего не знал о коронавирусе, который якобы перенес его коллега из Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Детали: По словам представителя Кремля, в России не были проинформированы о том, что белорусский президент переболел вирусом. Также он рассказал о состоянии здоровья самого Путина.

Прямая речь Пескова: "Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается".

Предыстория: 28 июля Лукашенко заявил, что бессимптомно на ногах перенес коронавирус.

30 июня состоялась встреча Лукашенко и Путина во Ржеве, где они открывали памятник советскому солдату.