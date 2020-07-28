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Підконтрольні ФСБ хакери атакували представництво Зеленського в Криму

Вівторок, 28 липня 2020, 23:33

В рамках міжвідомчої співпраці та координації Представництво президента в Автономній Республіці Крим та головне управлінням СБУ в Криму знешкодили та усунули цілеспрямовану кібератаку.

Джерело: пресслужба Представництва

Деталі: У відомстві зазначають, що атака організована хакерським угрупуванням, підконтрольним ФСБ Росії.

Кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність Представництва.

Дослівно: "Представництво та СБУ продовжує роботу, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів громадян, постраждалих від окупації".

Нагадаємо: Хакери з Росії завантажують в інтернет-магазини фейкові застосунки, які копіюють популярні програми і можуть шпигувати за власником смартфона.

Українська правда
Теми: КримСБУхакери


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