Подконтрольные ФСБ хакеры атаковали представительство Зеленского в Крыму

В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительство президента в Автономной Республике Крым и главное управление СБУ в Крыму обезвредили и устранили целенаправленную кибератаку.

Источник: пресс-служба Представительства

Детали: В ведомстве отмечают, что атака организована хакерской группировкой, подконтрольной ФСБ России.

Кибератака была направлена ​​на получение информации о деятельности Представительства.

Дословно: "Представительство и СБУ продолжает работу, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защиту прав и интересов граждан, пострадавших от оккупации".

Напомним: Российские хакеры загружают в интернет-магазины фейковые приложения, которые копируют популярные программы и могут шпионить за владельцем смартфона.