Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Подконтрольные ФСБ хакеры атаковали представительство Зеленского в Крыму

Вторник, 28 июля 2020, 23:33

В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительство президента в Автономной Республике Крым и главное управление СБУ в Крыму обезвредили и устранили целенаправленную кибератаку.

Источник: пресс-служба Представительства

Детали: В ведомстве отмечают, что атака организована хакерской группировкой, подконтрольной ФСБ России.

Кибератака была направлена ​​на получение информации о деятельности Представительства.

Дословно: "Представительство и СБУ продолжает работу, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защиту прав и интересов граждан, пострадавших от оккупации".

Напомним: Российские хакеры загружают в интернет-магазины фейковые приложения, которые копируют популярные программы и могут шпионить за владельцем смартфона.

Украинская правда
Темы: КрымСБУхакеры


powered by lun.ua
Главное сегодня

Резников: Обстрелы оккупантов – это нарушение "тишины", а не перемирия

Новости 28 июля: выход Кучмы из ТКГ, увольнение Степанова

Лукашенко заявил, что "на ногах" перенес коронавирус

таблицаУкраина обновила список стран "красной зоны"

видеоСаакашвили предлагает вместо 764 судов оставить 200

Боевики второй день подряд нарушают режим "всеобъемлющей тишины"

Все новости...
Крым
Оккупанты заявили о десятках заражений COVID-19 в "администрации" Ялты
Оппонентка Лукашенко Тихановская все же ответила, чей Крым
Украина передала РФ ноту протеста из-за парада в оккупированном Крыму
Последние новости
23:51
Резников: Обстрелы оккупантов – это нарушение "тишины", а не перемирия
23:33
Подконтрольные ФСБ хакеры атаковали представительство Зеленского в Крыму
23:04
В Кремле отреагировали на коронавирус у Лукашенко
22:45
Новости экономики: кандидаты на главу УЗ, работы на Припяти, доходы селебритис
22:28
В Украине до конца недели дожди, грозы и местами град
21:54
Секретарь СНБО рассказал о преемнике Кучмы в ТКГ
21:31
Новости 28 июля: выход Кучмы из ТКГ, увольнение Степанова
21:18
Из-за COVID-19 закрыли сервисный центр налоговой в Ивано-Франковске
20:56
Оккупанты заявили о десятках заражений COVID-19 в "администрации" Ялты
20:25
Коронавирус обнаружили в Лукьяновском СИЗО
Все новости...