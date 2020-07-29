Майже 80% хворих на коронавірус буковинців вилікувались

Від коронавірусу одужали 4279 мешканців Буковини.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: За минулу добу вилікувались 109 хворих. Також 28 липня коронавірус діагностували у 59 буковинців. Для цього лабораторно дослідили 470 зразків.

Від ускладнень захворювання померли 216 осіб.

"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5751 особу", – написав голова ОДА.

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