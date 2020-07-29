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Майже 80% хворих на коронавірус буковинців вилікувались

Середа, 29 липня 2020, 00:18

Від коронавірусу одужали 4279 мешканців Буковини. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: За минулу добу вилікувались 109 хворих. Також 28 липня коронавірус діагностували у 59 буковинців. Для цього лабораторно дослідили 470 зразків. 

Від ускладнень захворювання померли 216 осіб

"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5751 особу", – написав голова ОДА.  

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Нагадаємо: 

  • За добу 27 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 919 осіб, одужали 622 людини, але 13 хворих на коронавірус померли.
  • Загалом за час пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 66 575 осіб, з них 36 744 одужали, а 1 629 хворих померли. Зараз хворіють 28 202 людини.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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