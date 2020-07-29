Почти 80% больных коронавирусом буковинцев вылечились
Среда, 29 июля 2020, 00:18
От коронавируса выздоровели 4279 жителей Буковины.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: За минувшие сутки вылечились 109 больных. Также 28 июля коронавирус диагностировали у 59 буковинцев. Для этого лабораторно исследовали 470 образцов.
От осложнений заболевания умерли 216 человек.
"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5751 человек", – написал глава ОГА.
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Напомним:
- За сутки 27 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 919 человек, выздоровели 622 человека, но 13 больных с коронавирусом умерли.
- Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 66 575 человек, из них 36 744 выздоровели, а 1 629 больных умерли. Сейчас болеют 28 202 человека.
Украинская правда