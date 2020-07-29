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Почти 80% больных коронавирусом буковинцев вылечились

Среда, 29 июля 2020, 00:18

От коронавируса выздоровели 4279 жителей Буковины.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: За минувшие сутки вылечились 109 больных. Также 28 июля коронавирус диагностировали у 59 буковинцев. Для этого лабораторно исследовали 470 образцов.

От осложнений заболевания умерли 216 человек.

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5751 человек", – написал глава ОГА.

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Напомним: 

  • За сутки 27 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 919 человек, выздоровели 622 человека, но 13 больных с коронавирусом умерли.
  • Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 66 575 человек, из них 36 744 выздоровели, а 1 629 больных умерли. Сейчас болеют 28 202 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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