Почти 80% больных коронавирусом буковинцев вылечились

От коронавируса выздоровели 4279 жителей Буковины.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: За минувшие сутки вылечились 109 больных. Также 28 июля коронавирус диагностировали у 59 буковинцев. Для этого лабораторно исследовали 470 образцов.

От осложнений заболевания умерли 216 человек.

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5751 человек", – написал глава ОГА.

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Напомним: