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Україна звернулась до генсека ООН через "парад" РФ у Криму

Середа, 29 липня 2020, 00:41
Україна звернулась до генсека ООН через парад РФ у Криму

Україна звернулась до генсека ООН через проведення Росією "морського параду" у тимчасово окупованому Криму. 

Джерело: лист Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці Генсеку ООН у розпорядженні "Укрінформу

Деталі: Українська сторона назвала такі дії окупантів "черговим порушенням норм міжнародного права, у тому числі численних резолюцій Генасамблеї ООН, а також законодавства України".

Україна розцінює такі кроки РФ як спробу ескалації в українсько-російських відносинах.

Адресований генсеку лист буде поширений як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

Що передувало: Україна передала російському МЗС ноту протесту у зв’язку військово-морським парадом, який Росія провела 26 липня в Севастополі.

Українська правда
Теми: КримРосіяООН
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