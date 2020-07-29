Україна звернулась до генсека ООН через "парад" РФ у Криму

Україна звернулась до генсека ООН через проведення Росією "морського параду" у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: лист Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці Генсеку ООН у розпорядженні "Укрінформу"

Деталі: Українська сторона назвала такі дії окупантів "черговим порушенням норм міжнародного права, у тому числі численних резолюцій Генасамблеї ООН, а також законодавства України".

Україна розцінює такі кроки РФ як спробу ескалації в українсько-російських відносинах.

.@SergiyKyslytsya в листі Генсекретарю ООН: російський «військово-морський парад» в окупованому Севастополі 26 липня порушує норми міжнародного права, у т.ч. резолюції Генасамблеї.



Україна засуджує триваючу мілітаризацію Криму, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці. pic.twitter.com/0tYyTuJNBW — UKR Mission to UN (@UKRinUN) July 28, 2020

Адресований генсеку лист буде поширений як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

Що передувало: Україна передала російському МЗС ноту протесту у зв’язку військово-морським парадом, який Росія провела 26 липня в Севастополі.