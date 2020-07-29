Украина обратилась к генсеку ООН из-за "парада" РФ в Крыму

Украина обратилась к генсеку ООН из-за проведения Россией "морского парада" во временно оккупированном Крыму.

Источник: письмо Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы Генсеку ООН в распоряжении "Укринформа"

Детали: Украинская сторона назвала такие действия оккупантов "очередным нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины".

Украина расценивает такие шаги РФ как попытку эскалации в украинско-российских отношениях.

.@SergiyKyslytsya в листі Генсекретарю ООН: російський «військово-морський парад» в окупованому Севастополі 26 липня порушує норми міжнародного права, у т.ч. резолюції Генасамблеї.



Україна засуджує триваючу мілітаризацію Криму, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці. pic.twitter.com/0tYyTuJNBW