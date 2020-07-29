Украина обратилась к генсеку ООН из-за "парада" РФ в Крыму
Украина обратилась к генсеку ООН из-за проведения Россией "морского парада" во временно оккупированном Крыму.
Источник: письмо Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы Генсеку ООН в распоряжении "Укринформа"
Детали: Украинская сторона назвала такие действия оккупантов "очередным нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины".
Украина расценивает такие шаги РФ как попытку эскалации в украинско-российских отношениях.
.@SergiyKyslytsya в листі Генсекретарю ООН: російський «військово-морський парад» в окупованому Севастополі 26 липня порушує норми міжнародного права, у т.ч. резолюції Генасамблеї.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) July 28, 2020
Україна засуджує триваючу мілітаризацію Криму, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці. pic.twitter.com/0tYyTuJNBW
Адресованные генсеку письмо будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
Что предшествовало: Украина передала российскому МИД ноту протеста в связи военно-морским парадом, который Россия провела 26 июля в Севастополе.