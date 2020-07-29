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Украина обратилась к генсеку ООН из-за "парада" РФ в Крыму

Среда, 29 июля 2020, 00:41
Украина обратилась к генсеку ООН из-за парада РФ в Крыму

Украина обратилась к генсеку ООН из-за проведения Россией "морского парада" во временно оккупированном Крыму.

Источник: письмо Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы Генсеку ООН в распоряжении "Укринформа"

Детали: Украинская сторона назвала такие действия оккупантов "очередным нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины".

Украина расценивает такие шаги РФ как попытку эскалации в украинско-российских отношениях.

Адресованные генсеку письмо будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Что предшествовало: Украина передала российскому МИД ноту протеста в связи военно-морским парадом, который Россия провела 26 июля в Севастополе.

Украинская правда
Темы: КрымРосcияООН
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