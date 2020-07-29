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У вівторок на Рівненщині на COVID-19 захворіло більше людей, ніж одужало

Середа, 29 липня 2020, 03:17
У вівторок на Рівненщині на COVID-19 захворіло більше людей, ніж одужало

28 липня у Рівненській області зареєстрували 32 нових випадки захворювання на коронавірус. У цей день вилікувалась 21 людина. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Більшість нових хворих зафіксували в обласному центрі – 22. Вік хворих від 2 місяців до 81 року. 

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5837 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", – написав Коваль. 

За час пандемії від ускладнень хвороби в області померли 92 особи, вилікувались 4489 хворих. 

В роботі залишається 510 зразків. За добу зроблено 480 ПЛР та 993 ІФА досліджень.

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Нагадаємо: 

  • За добу 27 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 919 осіб, одужали 622 людини, але 13 хворих на коронавірус померли.
  • Загалом за час пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 66 575 осіб, з них 36 744 одужали, а 1 629 хворих померли. Зараз хворіють 28 202 людини.

Українська правда

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Теми: коронавірусРівненська область
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