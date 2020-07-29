Во вторник на Ровенщине на COVID-19 заболело больше людей, чем выздоровело
28 июня в Ровенской области зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирусом. В этот же день вылечился 21 житель области.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook
Детали: Большинство новых больных зафиксировали в областном центре – 22. Возраст больных от 2 месяцев до 81 года.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5837 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.
За время пандемии от осложнений болезни в области умерли 92 человека, вылечились 4489 больных.
В работе остается 510 образцов. За сутки сделано 480 ПЦР и 993 ИФА исследований.
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Напомним:
- За сутки 27 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 919 человек, выздоровели 622 человека, но 13 больных с коронавирусом умерли.
- Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 66 575 человек, из них 36 744 выздоровели, а 1 629 больных умерли. Сейчас болеют 28 202 человека.