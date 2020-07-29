Во вторник на Ровенщине на COVID-19 заболело больше людей, чем выздоровело

28 июня в Ровенской области зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирусом. В этот же день вылечился 21 житель области.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: Большинство новых больных зафиксировали в областном центре – 22. Возраст больных от 2 месяцев до 81 года.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5837 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.

За время пандемии от осложнений болезни в области умерли 92 человека, вылечились 4489 больных.

В работе остается 510 образцов. За сутки сделано 480 ПЦР и 993 ИФА исследований.

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Напомним: