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Во вторник на Ровенщине на COVID-19 заболело больше людей, чем выздоровело

Среда, 29 июля 2020, 03:17
Во вторник на Ровенщине на COVID-19 заболело больше людей, чем выздоровело

28 июня в Ровенской области зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирусом. В этот  же день вылечился 21 житель области. 

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: Большинство новых больных зафиксировали в областном центре – 22. Возраст больных от 2 месяцев до 81 года.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5837 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.

За время пандемии от осложнений болезни в области умерли 92 человека, вылечились 4489 больных.

В работе остается 510 образцов. За сутки сделано 480 ПЦР и 993 ИФА исследований.

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Напомним: 

  • За сутки 27 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 919 человек, выздоровели 622 человека, но 13 больных с коронавирусом умерли.
  • Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 66 575 человек, из них 36 744 выздоровели, а 1 629 больных умерли. Сейчас болеют 28 202 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирусРовенская область
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