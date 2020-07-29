Пандемія: за добу додалось майже 250 тисяч нових хворих 

28 липня у світі зареєстрували 247 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків зафіксували у США – 64,7 тисяч. В Індії захворіли близько 50 тисяч, у Бразилії – більше 41 тисячі, у Колумбії – понад 10 тисяч.

Знімок екрану Worldometers

Жертвами коронавірусу цього дня стали 5567 хворих.

Загалом за час пандемії у світі виявили 16 мільйонів 883 тисячі випадків захворювання. Від ускладнення хвороби померли 662 тисячі осіб, вилікувались – 10 мільйонів 446 тисяч.

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