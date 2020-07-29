Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемія: за добу додалось майже 250 тисяч нових хворих 

Середа, 29 липня 2020, 04:30

28 липня у світі зареєстрували більше 248 тисяч випадків захворювання на коронавірус. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків зафіксували у США – 64,5 тисяч.

В Індії захворіли близько 50 тисяч, у Бразилії – більше 41 тисячі, у Колумбії – понад 10 тисяч.

Жертвами коронавірусу цього дня стали 5559 хворих. 

Загалом за час пандемії у світі виявили 16 мільйонів 883 тисячі випадків захворювання. Від ускладнення хвороби померли 662 тисячі осіб, вилікувались – 10 мільйонів 446 тисяч.  

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Нагадаємо: 

  • За добу 27 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 919 осіб, одужали 622 людини, але 13 хворих на коронавірус померли.
  • Загалом за час пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 66 575 осіб, з них 36 744 одужали, а 1 629 хворих померли. Зараз хворіють 28 202 людини.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Резніков: Обстріли окупантів – це порушення "тиші", а не перемир'я

Новини 28 липня: вихід Кучми з ТКГ, звільнення Степанова

Лукашенко заявив, що "на ногах" перехворів на коронавірус

таблицяУкраїна оновила список країн "червоної зони"

відеоСаакашвілі пропонує замість 764 судів залишити 200

Бойовики другий день поспіль порушують режим "всеосяжної тиші"

Усі новини...
коронавірус
У вівторок на Рівненщині на COVID-19 захворіло більше людей, ніж одужало
Майже 80% хворих на коронавірус буковинців вилікувались
У Кремлі відреагували на коронавірус у Лукашенка
Останні новини
04:30
Пандемія: за добу додалось майже 250 тисяч нових хворих 
03:17
У вівторок на Рівненщині на COVID-19 захворіло більше людей, ніж одужало
02:29
СММ ОБСЄ нарахувала більше 100 порушень у перший день "тиші"
01:32
Резніков розповів, хто керуватиме українською делегацією у ТКГ замість Кучми
00:41
Україна звернулась до генсека ООН через "парад" РФ у Криму
00:18
Майже 80% хворих на коронавірус буковинців вилікувались
23:51
Резніков: Обстріли окупантів – це порушення "тиші", а не перемир'я
23:33
Підконтрольні ФСБ хакери атакували представництво Зеленського в Криму
23:04
У Кремлі відреагували на коронавірус у Лукашенка
22:45
Новини економіки: кандидати на голову УЗ, роботи на Прип'яті, доходи селебрітіз
Усі новини...