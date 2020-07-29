Пандемія: за добу додалось майже 250 тисяч нових хворих
Середа, 29 липня 2020, 04:30
28 липня у світі зареєстрували більше 248 тисяч випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше нових випадків зафіксували у США – 64,5 тисяч.
В Індії захворіли близько 50 тисяч, у Бразилії – більше 41 тисячі, у Колумбії – понад 10 тисяч.
Жертвами коронавірусу цього дня стали 5559 хворих.
Загалом за час пандемії у світі виявили 16 мільйонів 883 тисячі випадків захворювання. Від ускладнення хвороби померли 662 тисячі осіб, вилікувались – 10 мільйонів 446 тисяч.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно
Нагадаємо:
- За добу 27 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 919 осіб, одужали 622 людини, але 13 хворих на коронавірус померли.
- Загалом за час пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 66 575 осіб, з них 36 744 одужали, а 1 629 хворих померли. Зараз хворіють 28 202 людини.
Українська правда