Пандемия: за сутки добавилось почти 250 тысяч новых больных

28 июля во мире зарегистрировали более 248 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев зафиксировали в США – 64,5 тисяч.

В Индии заболели около 50 тысяч, в Бразилии – более 41 тысячи, в Колумбии – более 10 000.

Жертвами коронавируса в этот день стали 5559 больных.

Всего за время пандемии в мире обнаружили 16 миллионов 883 тысяч случаев заболевания. От осложнения болезни умерли 662 тысячи человек, вылечились – 10 миллионов 446 тысяч.

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Напомним: