Пандемия: за сутки добавилось почти 250 тысяч новых больных
Среда, 29 июля 2020, 04:30
28 июля во мире зарегистрировали более 248 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев зафиксировали в США – 64,5 тисяч.
В Индии заболели около 50 тысяч, в Бразилии – более 41 тысячи, в Колумбии – более 10 000.
Жертвами коронавируса в этот день стали 5559 больных.
Всего за время пандемии в мире обнаружили 16 миллионов 883 тысяч случаев заболевания. От осложнения болезни умерли 662 тысячи человек, вылечились – 10 миллионов 446 тысяч.
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Напомним:
- За сутки 27 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 919 человек, выздоровели 622 человека, но 13 больных с коронавирусом умерли.
- Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 66 575 человек, из них 36 744 выздоровели, а 1 629 больных умерли. Сейчас болеют 28 202 человека.
Украинская правда