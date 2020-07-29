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Пандемия: за сутки добавилось почти 250 тысяч новых больных

Среда, 29 июля 2020, 04:30
Пандемия: за сутки добавилось почти 250 тысяч новых больных

28 июля во мире зарегистрировали 247 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев зафиксировали в США – 64,7 тисяч. В Индии заболели около 50 тысяч, в Бразилии – более 41 тысячи, в Колумбии – более 10 000.

 
Снимок экрана Worldometers

Жертвами коронавируса в этот день стали 5567 больных.

Всего за время пандемии в мире обнаружили 16 миллионов 883 тысяч случаев заболевания. От осложнения болезни умерли 662 тысячи человек, вылечились – 10 миллионов 446 тысяч. 

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Напомним: 

  • За сутки 27 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 919 человек, выздоровели 622 человека, но 13 больных с коронавирусом умерли.
  • Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 66 575 человек, из них 36 744 выздоровели, а 1 629 больных умерли. Сейчас болеют 28 202 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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