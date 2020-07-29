Трамп не виключає можливість поставок вакцини від COVID-19 за кордон

Президент США Дональд Трамп вважає, що Штати зможуть забезпечити вакциною не лише американців, але й інші країни.

Джерело: брифінг Трампа у Білому домі, передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Можливо, ми будемо поставляти великі партії вакцини іншим країнам. Те саме ми робили із апаратами ШВЛ".

Деталі: Американський лідер нагадав, що США готові виготовити 100 мільйонів доз вакцини після отримання відповідних дозволів. "Це може бути дуже скоро", – сказав Трамп.

"А незабаром ми зможемо виготовити 500 мільйонів доз", – підсумував президент.

Нагадаємо: