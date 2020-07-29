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Трамп не виключає можливість поставок вакцини від COVID-19 за кордон

Середа, 29 липня 2020, 05:44

Президент США Дональд Трамп вважає, що Штати зможуть забезпечити вакциною не лише американців, але й інші країни.

Джерело: брифінг Трампа у Білому домі, передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Можливо, ми будемо поставляти великі партії вакцини іншим країнам. Те саме ми робили із апаратами ШВЛ".

Деталі: Американський лідер нагадав, що США готові виготовити 100 мільйонів доз вакцини після отримання відповідних дозволів. "Це може бути дуже скоро", – сказав Трамп. 

"А незабаром ми зможемо виготовити 500 мільйонів доз", – підсумував президент.

Нагадаємо: 

  • Головна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною у середині 2021-го року.

Українська правда
Теми: ТрампСШАвакцинаціякоронавірус


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