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Трамп не исключает возможность поставок вакцины от COVID-19 за границу

Среда, 29 июля 2020, 05:44

Президент США Дональд Трамп считает, что Штаты смогут обеспечить вакциной не только американцев, но и другие страны.

Источник: брифинг Трампа в Белом доме, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Возможно, мы будем поставлять большие партии вакцины другим странам. То же мы делали с аппаратами ИВЛ".

Детали: Американский лидер напомнил, что США готовы изготовить 100 миллионов доз вакцины после получения соответствующих разрешений. "Это может быть очень скоро", – сказал Трамп.

"А вскоре мы сможем изготовить 500 миллионов доз", – подытожил президент.

Напомним:

  • Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАвакцинациякоронавирус


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