Трамп не исключает возможность поставок вакцины от COVID-19 за границу
Среда, 29 июля 2020, 05:44
Президент США Дональд Трамп считает, что Штаты смогут обеспечить вакциной не только американцев, но и другие страны.
Источник: брифинг Трампа в Белом доме, передает "Интерфакс"
Прямая речь: "Возможно, мы будем поставлять большие партии вакцины другим странам. То же мы делали с аппаратами ИВЛ".
Детали: Американский лидер напомнил, что США готовы изготовить 100 миллионов доз вакцины после получения соответствующих разрешений. "Это может быть очень скоро", – сказал Трамп.
"А вскоре мы сможем изготовить 500 миллионов доз", – подытожил президент.
Напомним:
- Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.
Украинская правда