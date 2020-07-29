Трамп не исключает возможность поставок вакцины от COVID-19 за границу

Президент США Дональд Трамп считает, что Штаты смогут обеспечить вакциной не только американцев, но и другие страны.

Источник: брифинг Трампа в Белом доме, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Возможно, мы будем поставлять большие партии вакцины другим странам. То же мы делали с аппаратами ИВЛ".

Детали: Американский лидер напомнил, что США готовы изготовить 100 миллионов доз вакцины после получения соответствующих разрешений. "Это может быть очень скоро", – сказал Трамп.

"А вскоре мы сможем изготовить 500 миллионов доз", – подытожил президент.

Напомним: