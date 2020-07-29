Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поліція затримала злочинну групу, яка підривала банкомати

Середа, 29 липня 2020, 12:05
Фото поліції

У Вінниці затримали членів злочинного угруповання, які підривали і грабували банкомати по всій Україні.

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "29 липня близько 4 ранку у Вінниці під час спроби вчинення крадіжки з банкомата шляхом підриву були затримані двоє жителів Донецької області. За наявною інформацією, вказані особи причетні до вчинення низки аналогічних злочинів на території держави". 

Деталі: Зловмисники намагалися підірвати банкомат за допомогою газової суміші. Тікали з місця злочину на автомобілі "Ауді". 

Їх затримали недалеко від місця вчинення злочину, у дворах багатоповерхівок за підтримки спецпідрозділу КОРД. Підозрювані намагалися передягтися та позбутися одягу, в якому вчиняли злочин.

Під час огляду їхнього автомобіля, поліцейські вилучили балаклави, рукавички, телефони, одяг, інші речові докази. 

 

Зловмисники раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Наразі за місцем їхнього проживання тривають обшуки.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: поліціяВінницька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський розглядає Кравчука і Резнікова на заміну Кучмі в ТКГ

фотоСиловики піймали двох чоловіків, які закладали вибухівку в Києві. Вимагали біткоїни

Україна з 1 серпня по-новому ділитиме країни на "червону" і "зелену" зони

Епідемія набирає оберти: в Україні знову понад тисячу нових випадків COVID

СММ ОБСЄ нарахувала більше 100 порушень у перший день "тиші"

Резніков: Обстріли окупантів – це порушення "тиші", а не перемир'я

Усі новини...
поліція
Поліцейських, які є ймовірними свідками подій у Кагарлику, рекомендують підвищити
На Одещині обстріляли авто: поліція проводить операцію "перехоплення"
На базі відпочинку Львівщини вибухнула автівка: є загиблий
Останні новини
12:38
Криклій опублікував список країн, куди можна подорожувати станом на 29 липня
12:35
фотоВенедіктова представила свого нового заступника
12:30
"Укрпошта" заробила 42 мільйони за півроку, але планувала більше
12:22
Франція пригрозила Польщі наслідками через вихід зі Стамбульської конвенції
12:18
Чоловік на Полтавщині отримав 17 тисяч штрафу, бо зайшов у супермаркет без маски
12:11
За добу в Києві додалося 132 хворих на коронавірус, серед них троє медиків
12:07
Зеленський: Ми зробимо все для перемир’я, а та сторона залежить від Росії
12:05
фото Поліція затримала злочинну групу, яка підривала банкомати
11:57
Відомі результати ЗНО зі ще двох тестових предметів
11:46
Курс валют на 29 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...