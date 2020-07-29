Поліція затримала злочинну групу, яка підривала банкомати

У Вінниці затримали членів злочинного угруповання, які підривали і грабували банкомати по всій Україні.

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "29 липня близько 4 ранку у Вінниці під час спроби вчинення крадіжки з банкомата шляхом підриву були затримані двоє жителів Донецької області. За наявною інформацією, вказані особи причетні до вчинення низки аналогічних злочинів на території держави".



Деталі: Зловмисники намагалися підірвати банкомат за допомогою газової суміші. Тікали з місця злочину на автомобілі "Ауді".

Їх затримали недалеко від місця вчинення злочину, у дворах багатоповерхівок за підтримки спецпідрозділу КОРД. Підозрювані намагалися передягтися та позбутися одягу, в якому вчиняли злочин.

Під час огляду їхнього автомобіля, поліцейські вилучили балаклави, рукавички, телефони, одяг, інші речові докази.

Зловмисники раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Наразі за місцем їхнього проживання тривають обшуки.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці.

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