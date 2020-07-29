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Полиция задержала преступную группу, которая взрывала банкоматы

Среда, 29 июля 2020, 12:05
Фото полиции

В Виннице задержали членов преступной группировки, которые взрывали и грабили банкоматы по всей Украине.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "29 июля около 4 утра в Виннице при попытке совершения кражи из банкомата путем подрыва были задержаны двое жителей Донецкой области. По имеющейся информации, указанные лица причастны к совершению ряда аналогичных преступлений на территории государства".

Детали: Злоумышленники пытались подорвать банкомат с помощью газовой смеси. Бежали с места преступления на автомобиле "Ауди".

Их задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек при поддержке спецподразделения КОРД. Подозреваемые пытались переодеться и избавиться одежды, в которой совершали преступление.

При осмотре их автомобиля, полицейские изъяли балаклавы, перчатки, телефоны, одежду, другие вещественные доказательства. 

 

Злоумышленники ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Сейчас по месту их проживания проходят обыски.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 15, ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: полицияВинницкая область


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