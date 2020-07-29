Полиция задержала преступную группу, которая взрывала банкоматы
В Виннице задержали членов преступной группировки, которые взрывали и грабили банкоматы по всей Украине.
Источник: сайт Нацполиции
Дословно: "29 июля около 4 утра в Виннице при попытке совершения кражи из банкомата путем подрыва были задержаны двое жителей Донецкой области. По имеющейся информации, указанные лица причастны к совершению ряда аналогичных преступлений на территории государства".
Детали: Злоумышленники пытались подорвать банкомат с помощью газовой смеси. Бежали с места преступления на автомобиле "Ауди".
Их задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек при поддержке спецподразделения КОРД. Подозреваемые пытались переодеться и избавиться одежды, в которой совершали преступление.
При осмотре их автомобиля, полицейские изъяли балаклавы, перчатки, телефоны, одежду, другие вещественные доказательства.
Злоумышленники ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
Сейчас по месту их проживания проходят обыски.
По данному факту открыли уголовное производство по ст. 15, ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
Предыстория:
- 21 июля Подольском районе столицы злоумышленники взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличкой и скрылись.