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Венедіктова представила свого нового заступника

Середа, 29 липня 2020, 12:35
Венедіктова представила свого нового заступника

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу свого першого заступника – Романа Говду, який раніше обіймав посаду першого заступника та виконував обов’язки прокурора  Києва.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Венедіктова висловила впевненість, що Говда підсилить професійний колектив ОГП.

Довідково: Роман Говда в органах прокуратури працює з серпня 2003 року на різних посадах: від помічника прокурора Корольовського району Житомира; до прокурора міста Києва та начальника управління Офісу генерального прокурора.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурора
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