Венедіктова представила свого нового заступника
Середа, 29 липня 2020, 12:35
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу свого першого заступника – Романа Говду, який раніше обіймав посаду першого заступника та виконував обов’язки прокурора Києва.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: Венедіктова висловила впевненість, що Говда підсилить професійний колектив ОГП.
Довідково: Роман Говда в органах прокуратури працює з серпня 2003 року на різних посадах: від помічника прокурора Корольовського району Житомира; до прокурора міста Києва та начальника управління Офісу генерального прокурора.
Українська правда