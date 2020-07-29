Венедіктова представила свого нового заступника

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу свого першого заступника – Романа Говду, який раніше обіймав посаду першого заступника та виконував обов’язки прокурора Києва.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Венедіктова висловила впевненість, що Говда підсилить професійний колектив ОГП.

Довідково: Роман Говда в органах прокуратури працює з серпня 2003 року на різних посадах: від помічника прокурора Корольовського району Житомира; до прокурора міста Києва та начальника управління Офісу генерального прокурора.