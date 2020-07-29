Венедиктова представила своего нового заместителя

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу своего первого заместителя - Романа Говду, ранее занимавшего должность первого заместителя и исполнявшего обязанности прокурора Киева.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Венедиктова выразила уверенность, что Говда усилит профессиональный коллектив ОГП.

Справка: Роман Говда в органах прокуратуры работает с августа 2003 года на различных должностях от помощника прокурора Королевского района Житомира до прокурора города Киева и начальника управления Офиса генерального прокурора.