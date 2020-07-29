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Посольство США очікує ретельного розслідування нападу на синагогу в Маріуполі

Середа, 29 липня 2020, 15:29

Посольство США в Україні сподівається на швидке розслідування нападу з сокирою та фекаліями на синагогу в Маріуполі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це американське посольство заявило у середу, 29 липня. 

Дипломати США глибоко стурбовані повідомленнями про вчорашній напад на синагогу в Маріуполі. 

"Сподіваємось побачити швидке та ретельне розслідування. Ми разом з народом України виступаємо проти антисемітизму в будь-якій його формі", - йдеться у заяві американської дипмісії у Twitter.

У вівторок, 28 липня, невідомий напав з сокирою на синагогу в Маріуполі і поранив охоронця. Тікаючи, зловмисник закидав будівлю банками і пакетами з фекаліями.

Теми: СШАМаріуполь


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