Посольство США ожидает на тщательное расследование нападения на синагогу в Мариуполе

Посольство США в Украине надеется на быстрое расследование нападения с топором и фекалиями на синагогу в Мариуполе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американское посольство заявило в среду, 29 июля.

Дипломаты США глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе.

"Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме", - говорится в заявлении американской дипмиссии в Twitter.

Во вторник, 28 июля, неизвестный напал с топором на синагогу в Мариуполе и ранил охранника. Убегая, злоумышленник забросил здание банками и пакетами с фекалиями.