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"Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо": на білоруському ТБ показали затримання бойовиків

Середа, 29 липня 2020, 16:39

На державному телеканалі "Білорусь 1" показали оперативні кадри нібито вистежених бойовиків ПВК "Вагнер" та їх затримання.

Джерело: "Білорусь 1"

Деталі: У денних новинах йшлося про затримання 33 "бойовиків" у Білорусі, які нібито мали на меті дестабілізацію в країні перед виборами.

На телебаченні показали велику групу чоловіків із невеликим багажем, які очевидно потрапляють у поле зору камери спостереження санаторію. А також нічне затримання чоловіків у тому санаторії білоруськими спецпризначенцями.

У кадрі з’являються також російські паспорти, гроші, презервативи, аркуші з текстом арабською мовою, зброя і шеврон з написом "Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо".

Українська правда


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