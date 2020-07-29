"Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо": на белорусском ТВ показали задержание боевиков

На государственном телеканале "Беларусь 1" показали оперативные кадры якобы выслеженных боевиков ЧВК "Вагнер" и их задержание.

Источник: "Беларусь 1"

Детали: В дневных новостях говорилось о задержании 33 "боевиков" в Беларуси, которые якобы имели целью дестабилизацию в стране перед выборами.

На телевидении показали большую группу мужчин с небольшим багажом, которые очевидно попадают в поле зрения камеры наблюдения санатория. А также ночное задержание мужчин в том санатории белорусскими спецназовцами.

В кадре появляются также российские паспорта, деньги, презервативы, листы с текстом на арабском языке, оружие и шеврон с надписью "Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо".

Что предшествовало: В Беларуси заявили, что задержали под Минском 32 боевика российской частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

По данным белорусских властей, боевики имели целью дестабилизацию в стране перед выборами.