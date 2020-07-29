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Менше 25% росіян довіряють Путіну

Середа, 29 липня 2020, 17:50
Менше 25% росіян довіряють Путіну

З листопада 2017 року до липня 2020 року рейтинг довіри росіян до президента Володимира Путіна знизився з 59% до 23%.

Джерело: дані опитування "Левада-центру", meduza

Деталі: Респондентів в РФ просили назвати п'ять-шість політиків, яким вони найбільше довіряють. В результаті президенту РФ Володимиру Путіну довіряють 23% росіян.

Судячи з даних аналітичного центру, з листопада 2017 року рейтинг довіри до Путіна постійно знижується, іноді підвищуючись на один пункт.

Так, в листопаді 2017-го президенту РФ довіряли 59% опитаних.

 

При цьому діяльність Путіна на посаді президента схвалили 60% учасників опитування, 33% висловили несхвалення. З 2000 року максимальний відсоток тих, хто схвалює роботу Путіна аналітичний центр фіксував у липні 2015 го - 87%.

Опитування проводили по телефону 24-25 липня, в ньому взяли участь 1617 осіб у віці від 18 років. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Нагадаємо:

  • У квітні повідомлялося, що 48% росіян незадоволені діями президента Володимира Путіна і уряду Росії спрямованих на боротьбу з епідемією коронавірусу.
  • Нещодавно в РФ підтримали зміни до Конституції, які дозволяють Путіну балотуватися в президенти Росії знову, проти такого рішення на акції протесту вийшли тисячі громадян країни. Мітинги супроводжуються масовими затриманнями.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінопитуванняРосія
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