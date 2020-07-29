Менее 25% россиян доверяют Путину

С ноября 2017 года до июля 2020 года рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину снизился с 59% до 23%.

Источник: данные опроса "Левада-центра", meduza

Детали: Респондентов в РФ просили назвать пять-шесть политиков, которым они больше всего доверяют. В результате президенту РФ Владимиру Путину доверяют 23% россиян.

Судя по данным аналитического центра, с ноября 2017 года рейтинг доверия Путину постоянно снижается, иногда повышаясь на один пункт.

Так, в ноябре 2017-го президенту РФ доверяли 59% опрошенных.

При этом деятельность Путина на посту президента одобрили 60% участников опроса, 33% высказали неодобрение. С 2000 года максимальный процент одобрявших работу Путина аналитический центр фиксировал в июле 2015-го – 87%.

Опрос проводили по телефону 24-25 июля, в нем приняли участие 1617 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Напомним: