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Менее 25% россиян доверяют Путину

Среда, 29 июля 2020, 17:50
Менее 25% россиян доверяют Путину

С ноября 2017 года до июля 2020 года рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину снизился с 59% до 23%.

Источник: данные опроса "Левада-центра", meduza

Детали: Респондентов в РФ просили назвать пять-шесть политиков, которым они больше всего доверяют. В результате президенту РФ Владимиру Путину доверяют 23% россиян.

Судя по данным аналитического центра, с ноября 2017 года рейтинг доверия Путину постоянно снижается, иногда повышаясь на один пункт.

Так, в ноябре 2017-го президенту РФ доверяли 59% опрошенных.

 

При этом деятельность Путина на посту президента одобрили 60% участников опроса, 33% высказали неодобрение. С 2000 года максимальный процент одобрявших работу Путина аналитический центр фиксировал в июле 2015-го – 87%.

Опрос проводили по телефону 24-25 июля, в нем приняли участие 1617 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Напомним:

  • В апреле сообщалось, что 48% россиян недовольны мерами президента Владимира Путина и правительства России против эпидемии коронавируса.
  • Недавно в РФ поддержали изменения в Конституцию, которые позволяют Путину баллотироваться в президенты России снова, против такого решения на акции протеста вышли тысячи граждан страны. Митинги сопровождаются массовыми задержаниями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинопросРосcия
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