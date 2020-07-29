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На Полтавщині обстріляли авто: чоловіка вбили на місці

Середа, 29 липня 2020, 22:22
На Полтавщині обстріляли авто: чоловіка вбили на місці

29 липня близько 16-ї години на автодорозі Київ-Харків поблизу міста Пирятин поліція побачила обстріляний автомобіль «Mercedes-Benz S-Class».

Джерело: Відділ комунікації поліції Полтавщини

Деталі: В салоні авто знайшли тіло чоловіка. За попередніми даними, загиблий - житель Донецької області, 1985 року народження.

Поліція не надає ніяких інших подробиць події.

 

Нагадаємо: 28 липня на Одещині обстріляли авто активіста. 

Українська правда
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