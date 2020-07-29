На Полтавщині обстріляли авто: чоловіка вбили на місці
Середа, 29 липня 2020, 22:22
29 липня близько 16-ї години на автодорозі Київ-Харків поблизу міста Пирятин поліція побачила обстріляний автомобіль «Mercedes-Benz S-Class».
Джерело: Відділ комунікації поліції Полтавщини
Деталі: В салоні авто знайшли тіло чоловіка. За попередніми даними, загиблий - житель Донецької області, 1985 року народження.
Поліція не надає ніяких інших подробиць події.
Нагадаємо: 28 липня на Одещині обстріляли авто активіста.
Українська правда