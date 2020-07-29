На Полтавщине обстреляли авто: мужчину убили на месте
Среда, 29 июля 2020, 22:22
29 июля около 16 часов на автодороге Киев-Харьков вблизи города Пирятин полиция увидела обстрелянный автомобиль "Mercedes-Benz S-Class".
Источник: Отдел коммуникации полиции Полтавщины
Детали: В салоне авто нашли тело мужчины. По предварительным данным, погибший - житель Донецкой области, 1985 года рождения.
Полиция не предоставляет никаких других подробностей происшествия.
Напомним: 28 июля на Одещине обстреляли авто активиста.
Украинская правда