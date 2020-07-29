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На Полтавщине обстреляли авто: мужчину убили на месте

Среда, 29 июля 2020, 22:22
На Полтавщине обстреляли авто: мужчину убили на месте

29 июля около 16 часов на автодороге Киев-Харьков вблизи города Пирятин полиция увидела обстрелянный автомобиль "Mercedes-Benz S-Class".

Источник: Отдел коммуникации полиции Полтавщины

Детали: В салоне авто нашли тело мужчины. По предварительным данным, погибший - житель Донецкой области, 1985 года рождения.

Полиция не предоставляет никаких других подробностей происшествия.

 

Напомним: 28 июля на Одещине обстреляли авто активиста. 

Украинская правда

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