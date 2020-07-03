Добова захворюваність на COVID-19 знову б’є рекорди: понад 200 тисяч

2 липня у світі зареєстрували більше 208 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За цей час у США виявили 57 тисяч нових хворих, у Бразилії – майже 48 тисяч, в Індії – близько 22 тисяч, у Південній Африці – 8,7 тисяч. Цього ж дня у Росії підтвердили 6,7 тисяч нових заражень, у Мексиці – 5,6 тисяч, у Пакистані – 4,3 тисяч.

Також 2 липня жертвами коронавірусу стали 5155 людей, у яких підтвердили хворобу.

Зокрема, у Бразилії померли 1277 осіб, у Мексиці – 741, у США – 687, в Індії – 377, у Перу – 185.

За час пандемії у світі зареєстрували 10 мільйонів 982 тисячі випадків зараження, із яких летальних – майже 524 тисячі. Наразі вилікувались 6 мільйонів 139 тисяч осіб.

Що було раніше: 1 липня у світі підтвердили більше 196 тисяч випадків захворювання на коронавірус. 26 червня у світі було зареєстровано 194 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус.

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