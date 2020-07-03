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Дружина Зеленського поборола коронавірус, але проблеми залишилися

П'ятниця, 3 липня 2020, 17:52

Перша леді Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і 3 липня виписалася з лікарні.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: У відомстві зазначають, що вона почувається добре та "щаслива знову бути з родиною".

Проте, подолавши COVID-19, Зеленська потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома.

Передісторія:

  • 12 червня стало відомо, що в Зеленської лабораторно підтвердили Covid-19.
  • Вона сама повідомила, що почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні в ізоляції від інших членів сім’ї.
  • Пізніше першу леді госпіталізували до столичної лікарні.
  • Після цього Зеленський заявив, що переходить на особливий режим роботи. Попри це він їздить на роботу в офіс.

Українська правда
Теми: Зеленськийкоронавірусепідемія


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