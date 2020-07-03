Дружина Зеленського поборола коронавірус, але проблеми залишилися

Перша леді Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і 3 липня виписалася з лікарні.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: У відомстві зазначають, що вона почувається добре та "щаслива знову бути з родиною".

Проте, подолавши COVID-19, Зеленська потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома.

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