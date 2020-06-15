Попри COVID у дружини Зеленський продовжує їздити в офіс

Президент Володимир Зеленський, у чиєї дружини нещодавно виявили коронавірус, їздить на роботу в офіс.

Джерело: коментар Українській правді речниці президента Юлії Мендель

Пряма мова: "Президент України Володимир Зеленський відвідує офіс, оскільки він не може делегувати повноваження, а деякі з його функцій можна виконувати лише з офісу".

Деталі: При цьому Мендель зауважила, що Зеленський обмежив своє спілкування "дуже вузьким колом" людей, з якими дотримується соціальної дистанції, а всі наради, переговори та зустрічі, проводить по спецзв’язку чи телефоном.

Вона повідомила також, що президент скасував заплановані на цей тиждень поїздки у регіони.

За її словами, Зеленський почувається добре і щодня здає тест на коронавірус. Усі результати - негативні.

Нагадаємо: 12 червня стало відомо, що в дружини президента Олени Зеленської лабораторно підтвердили Covid-19.

Вона сама повідомила, що почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні в ізоляції від інших членів сім’ї.

Після цього Зеленський заявив, що переходить на особливий режим роботи .