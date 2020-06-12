Зеленський переходить в онлайн та скасовує поїздки через COVID-19 у дружини

Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Згідно з Конституцією, президент не може нікому делегувати свої повноваження. У відомстві запевняють, що стан здоров'я Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки.

Ухвалено спеціальний протокол режиму роботи президента, який відповідає нормам чинного законодавства та санітарно-епідеміологічним вимогам.

Відтепер Зеленський щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди. Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим. Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування із Зеленським, на найближчі дні виключаються. Так само виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України. Коло осіб, з якими він спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників.

Передісторія: 12 червня у дружини Зеленської Олени лабораторно підтвердили коронавірус.

В інтерв’ю "Українській правді" Зеленський розповів, що хотів заразитись коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно". Проте від цієї ідеї відмовились.