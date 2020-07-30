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Темпи пандемії не зменшуються: за добу 285 тисяч нових випадків

Четвер, 30 липня 2020, 05:12

29 липня у світі зареєстрували 284,5 тисяч нових хворих на коронавірус. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Цієї доби Бразилія випередила США за кількість нових випадків захворювання: 70,8 тисяч проти 67 тисяч.

В Індії за цей час коронавірус виявили у 52 тисяч осіб, у Південній Африці – 11,3 тисяч, у Колумбії – 8,6 тисяч.

Окрім того, 29 липня від ускладнень захворювання померла 6751 людина. Зокрема у Бразилії зареєстрували 1554 смертей, у США – 1410, у Мексиці – 854, в Індії – 779, у Колумбії – 380. 

 
Знімок екрану Worldometers

Загалом у світі зафіксували 17 мільйонів 171 тисячу випадків захворювання, із яких 669 тисяч – летальні. Побороли хворобу вже 10 мільйонів 685 тисяч осіб.

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  • Головна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною у середині 2021-го року.

Українська правда
Теми: коронавірус


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