Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Темпы пандемии не снижаются: за сутки 285 тысяч новых случаев

Четверг, 30 июля 2020, 05:12

29 июля в мире зарегистрировали 284,5 тысяч новых больных коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Этими сутками Бразилия опередила США по количество новых случаев заболевания: 70,8 тысяч против 67 тысяч.

В Индии за это время коронавирус обнаружили у 52 тысяч человек, в Южной Африке – 11,3 тысяч, в Колумбии – 8,6 тысяч.

Кроме того, 29 июля от осложнений заболевания скончался 6751 человек. В частности, в Бразилии зарегистрировали 1554 смертей, в США – 1410, в Мексике – 854, в Индии – 779, в Колумбии   380.

 
Снимок экрана Worldometers

Всего в мире зафиксировали 17 миллионов 171 тысячу случаев заболевания, из которых 669 тысяч – летальные. Побороли болезнь в 10 миллионов 685 тысяч человек.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Напомним: 

  • Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 29 июля: боевики в Беларуси, замена Кучме в ТКГ

Беларусь: 14 задержанных боевиков "Вагнера" ​​воевали на Донбассе

видеоЗадержание боевиков под Минском: Лукашенко требует от России объяснений

Задержанные в Беларуси российские боевики Вагнера воевали на Донбассе

Резников и Кравчук прокомментировали предложение Зеленского по ТКГ

списокВ Беларуси заявили, что поймали боевиков Путина, планировавших провокации

Все новости...
коронавирус
Боснийский министр скончался от коронавируса
За четыре дня количество случаев коронавируса увеличилось на миллион
На Ровенщине резко возросло число новых больных COVID-19
Последние новости
05:12
Темпы пандемии не снижаются: за сутки 285 тысяч новых случаев
04:16
Новые КПВВ в Золотом и Счастье планируют открыть до конца осени – МинВОТ
03:28
Из-за обмена криптовалют жителям Хмельницкого грозит до шести лет
02:55
Боснийский министр скончался от коронавируса
02:18
ИнфографикаЗа неделю отработки дорог полиция насчитала 51 тысячу нарушений
01:27
Одиозного судью Вовка вызвали на допрос в НАБУ
00:47
За четыре дня количество случаев коронавируса увеличилось на миллион
00:16
На Ровенщине резко возросло число новых больных COVID-19
23:53
Беларусь усиливает границу с Украиной и Россией
23:19
Украина назвала "страусиным поведением" очередное возвращение Россией ноты
Все новости...