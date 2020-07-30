Темпы пандемии не снижаются: за сутки 285 тысяч новых случаев

29 июля в мире зарегистрировали 284,5 тысяч новых больных коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Этими сутками Бразилия опередила США по количество новых случаев заболевания: 70,8 тысяч против 67 тысяч.

В Индии за это время коронавирус обнаружили у 52 тысяч человек, в Южной Африке – 11,3 тысяч, в Колумбии – 8,6 тысяч.

Кроме того, 29 июля от осложнений заболевания скончался 6751 человек. В частности, в Бразилии зарегистрировали 1554 смертей, в США – 1410, в Мексике – 854, в Индии – 779, в Колумбии 380.

Снимок экрана Worldometers

Всего в мире зафиксировали 17 миллионов 171 тысячу случаев заболевания, из которых 669 тысяч – летальные. Побороли болезнь в 10 миллионов 685 тысяч человек.

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