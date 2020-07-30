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Майже 4 тисячі порушень права власності у Криму: у Гаагу передали скаргу на РФ

Четвер, 30 липня 2020, 13:58
Майже 4 тисячі порушень права власності у Криму: у Гаагу передали скаргу на РФ

До Міжнародного кримінального суду 27 липня передали інформацію про 3952 жертв порушення права власності в окупованому Криму.

Джерело: прокуратура Автономної республіки Крим

Деталі: Повідомлення до суду прокуратура АРК і Регіональний центр прав людини підготували на основі моніторингу судових рішень.

Загалом ідентифіковано 250 жертв, у яких знесли нерухому власність (192 у АРК та 58 у м. Севастополь).

У 3702 людей російська влада вилучила земельні ділянки загальною площею як мінімум 355 га: у 170 осіб загалом по Криму, у 3532 – у Севастополі.

Основними аргументами окупантів при зверненні постраждалих у суд були: незаконність передачі земельних ділянок у власність; відсутність оригіналів потрібних документів в архівах на півострові; віднесення земель до місць особливого режиму (після 2014); "незаконність" дозволів на будівництво, виданих українськими органами.

Прокуратура АР Крим розпочала досудове розслідування цих злочинів відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Зібрані в рамках кримінальних проваджень докази відображено у повідомленні до суду в Гаазі.

Це вже друге інформаційне повідомлення стосовно порушення права власності, направлене до МКС.

Перше було передане 2017 року та містило загальну інформацію про системне вчинення такого воєнного злочину. Ці відомості були відображені у звітах Офісу прокурора МКС за 2017-2019 роки.

За словами прокурора Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Валерії Мельник, органи прокуратури спільно з громадськими організаціями системно збирають докази воєнних злочинів та злочинів проти людяності для притягнення всіх винних до відповідальності як на національному, так і міжнародному рівнях.

Пряма мова Мельник: "Наразі Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду перебуває на етапі попереднього вивчення ситуації на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. І кінцева мета цього аналізу – відкриття повноцінного розслідування".

Коментар юриста Регіонального центру прав людини Романа Мартиновського: "Окупаційна влада порушує принципи міжнародного права, які говорять про неприпустимість оцінки рішень державних органів однієї держави судами іншої, до того ж, держави-окупанта. Навіть аргумент щодо відсутності документів в архівах є по суті абсурдним, адже за їх збереження відповідають державні органи. А якщо врахувати, що всі архіви були захоплені владою РФ, то цілком імовірно, що документи загубились або були знищені під час активної фази окупації". 

Пряма мова заступника прокурора АРК Віталія Секретаря: "Відповідно до міжнародного гуманітарного права, знищення та привласнення чужого майна окупаційною владою забороняється. Відповідно до статті 8(2)(a)(iv) Римського статуту і за статтями 53 та 147 Четвертої Женевської конвенції такі дії забороняються та кваліфікуються як воєнні злочини".

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексіяземляправа людинисуд
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