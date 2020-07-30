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Почти 4 тысячи нарушений права собственности в Крыму: в Гаагу передали жалобу на РФ

Четверг, 30 июля 2020, 13:58
Почти 4 тысячи нарушений права собственности в Крыму: в Гаагу передали жалобу на РФ

В Международный уголовный суд 27 июля передали информацию о 3952 жертвах нарушения права собственности в оккупированном Крыму.

Источник: прокуратура Автономной республики Крым

Детали: Сообщение в суд прокуратура АРК и Региональный центр прав человека подготовили на основе мониторинга судебных решений.

Всего идентифицировано 250 жертв, у которых снесли недвижимую собственность (192 в АРК и 58 в г. Севастополь).

У 3702 людей российские власти изъяли земельные участки общей площадью как минимум 355 га: у 170 человек в целом по Крыму, у 3532 – в Севастополе.

Основными аргументами оккупантов при обращении пострадавших в суд были: незаконность передачи земельных участков в собственность; отсутствие оригиналов необходимых документов в архивах на полуострове; отнесение земель к местам особого режима (после 2014), "незаконность" разрешений на строительство, выданных украинскими органами.

Прокуратура АР Крым начала досудебное расследование этих преступлений в соответствии с частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Собранные в рамках уголовных производств доказательства отражены в сообщении в суд в Гааге.

Это уже второе информационное сообщение о нарушении права собственности, направленное в МУС.

Первое было передано в 2017 году и включало общую информацию о системном совершении такого военного преступления. Эти сведения были отражены в отчетах Офиса прокурора МУС за 2017-2019 годы.

По словам прокурора Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Валерии Мельник, органы прокуратуры совместно с общественными организациями системно собирают доказательства военных преступлений и преступлений против человечности для привлечения всех виновных к ответственности как на национальном, так и международном уровнях.

Прямая речь Мельник: "Сейчас Офис прокурора Международного уголовного суда находится на этапе предварительного изучения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. И конечная цель этого анализа – открытие полноценного расследования".

Комментарий юриста Регионального центра прав человека Романа Мартыновского: "Оккупационные власти нарушают принципы международного права, говорящих о недопустимости оценки решений государственных органов одного государства судами другого, к тому же, государства-оккупанта. Даже аргумент об отсутствии документов в архивах по сути абсурден, ведь за их сохранность отвечают государственные органы. А если учесть, что все архивы были захвачены властями РФ, то вполне вероятно, что документы потерялись или были уничтожены во время активной фазы оккупации".

Прямая речь заместителя прокурора АРК Виталия Секретаря: "Согласно международному гуманитарному праву, уничтожение и присвоение чужого имущества оккупационными властями запрещается. Согласно статье 8 (2) (a) (iv) Римского устава и по статьям 53 и 147 Четвертой Женевской конвенции такие действия запрещаются и квалифицируются как военные преступления".

Темы: Крыманнексияземляправа человекасуд
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