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У Києві почалися переговори з Іраном щодо компенсацій за збитий літак МАУ

Четвер, 30 липня 2020, 16:17

У Києві за участі іранської делегації розпочалися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву поширило МЗС України.

"Ми довго добивалися початку переговорного процесу і я вітаю те, що справа нарешті зрушила з місця. Процес не буде легким, але ми працюємо на результат: досягнення справедливості", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що українське МЗС докладе усіх зусиль, щоб компенсації були максимальними. "Це дозволить хоч трохи полегшити біль та горе рідних, у якому вони живуть вже пів року. Ми доб’ємося справедливості, скільки б часу це не вартувало", - додав міністр.

Раніше Кулеба заявляв, що Україна у цих перемовинах представлятиме усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.

Нагадаємо, кілька днів тому результати здійсненої у Франції розшифровки інформації з бортових самописців літака переконали учасників міжнародного розслідування, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав що літак збили військові - "через людську помилку".

Теми: КиївІранкатастрофа МАУ в Ірані


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