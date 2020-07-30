Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве начались переговоры с Ираном по компенсации за сбитый самолет МАУ

Четверг, 30 июля 2020, 16:17

В Киеве при участии иранской делегации начались переговоры о компенсациях за сбивание Ираном самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление распространил МИД Украины.

"Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую то, что дело наконец сдвинулось с места. Процесс не будет легким, но мы работаем на результат: достижение справедливости", - сказал Кулеба.

Он отметил, что украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. "Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже полгода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени это не стоило", - добавил министр.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина в этих переговорах будет представлять все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Напомним, несколько дней назад результаты проведенной во Франции расшифровки информации с бортовых самописцев самолета убедили участников международного расследования, катастрофа произошла в результате ракетной атаки.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".

Темы: КиевИранкатастрофа МАУ в Иране
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
Все новости...
Реклама: